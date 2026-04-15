15日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比39.5ポイント高の3810ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3911.27ポイントボリンジャーバンド3σ 3822.82ポイントボリンジャーバンド2σ 3810.00ポイント15日夜間取引終値 3760.80ポイント5日移動平均 3755.27ポイント14日TOPIX現物終値 3734.37ポイントボリンジャーバンド1σ 3720