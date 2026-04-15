15日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比11ポイント安の760ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 813.46ポイントボリンジャーバンド3σ 791.13ポイントボリンジャーバンド2σ 770.35ポイント14日東証グロース市場250指数現物終値 768.81ポイントボリンジャーバンド1σ 764.00ポイント5日移動平均 7