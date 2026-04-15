大阪・関西万博の会場などで運行され、不具合が相次ぎ放置された「EVバス」について、大阪メトロは販売元に購入代金の返還などを求める方針を固めました。 大阪・関西万博の会場などで運行していた「EVバス」。大阪メトロが北九州市にある会社「EVモーターズ・ジャパン」から150台を購入し閉幕後も活用する予定でした。 しかし、ブレーキが利かないなどの不具合が相次いだため、大阪メトロは3月、安全性が確保