環境省は１４日、２０２４年度の国内の温室効果ガス排出量が二酸化炭素（ＣＯ２）換算で１０億４６００万トンとなり、前年度より１・９％減少したと発表した。排出量の算定を始めた１９９０年度以降で最少だった。製造業の生産活動が減ったことや、再生可能エネルギーの普及などが主な要因という。部門別のＣＯ２排出量は製造業などの産業部門が前年度比２・５％減の３億３４００万トン、家庭部門が同０・７％減の１億４６００