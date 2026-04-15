＜天気＞九州は午前中は雨になるでしょう。午後は天気が回復に向かいそうです。中国・四国は一日雨になるでしょう。近畿、東海、北陸は午前中はパラパラとした雨で、午後から本降りの雨になりそうです。関東は夕方から雨が降りだして、夜は本降りの雨になるでしょう。東北は夜から雨になりそうです。北海道は晴れるでしょう。＜日中の気温＞14日（火）より3℃くらい低いところが多いでしょう。西日本と東日本は、風が少しヒンヤリ