お笑いタレント有吉弘行（51）が12日放送されたテレビ朝日系「有吉クイズ」に出演。昨年、体調不良で休養し復帰したゲストの次長課長河本準一に“直球質問”する一幕があった。河本は昨年2月、体調不良による当面の休養を発表。そして同6月、パニック障害とうつ病を併発していたことを明かした。そして同7月、仕事復帰した。この日の番組で河本は、有吉と復帰後初共演。メダルゲームを並んでしながらのロケをし、店内でさまざまな