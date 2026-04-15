松村北斗（SixTONES）と今田美桜がダブル主演する映画『白鳥とコウモリ』より、特報映像とティザービジュアルが解禁。併せて、和真（松村）の父親役として三浦友和、美令（今田）の父親役として中村芝翫が出演することが発表された。【動画】“真実”が2人を出会わせた――『白鳥とコウモリ』特報原作は、シリーズ累計発行部数150万部突破の東野圭吾による同名小説。ミステリーの枠を超え、＜罪と罰＞という核心的なテーマを重