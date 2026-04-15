5月4日放送の「岸辺露伴は動かない」シリーズ最新作『泉京香は黙らない』（NHK総合）のキャラクターたちの場面写真が公開。あわせて、新たなアザービジュアルも解禁された。【写真】新人漫画家・西恩ミカ役の堀田真由『泉京香は黙らない』場面写真本作は、『ジョジョの奇妙な冒険』で世界的な人気を誇る荒木飛呂彦の原作を実写化したドラマシリーズ「岸辺露伴は動かない」の最新作。露伴（高橋一生）の担当編集であり良き相