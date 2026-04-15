おもちゃ、魚、頭の中…さまざまな“もしもの世界”を描いてきた、ディズニー＆ピクサーが次に仕掛けるのは、“もふもふ”の動物ワンダーランド！大ヒット公開中の映画『私がビーバーになる時』は、動物を愛する大学生のメイベルが、祖母との思い出の森を守るべく、極秘テクノロジーを使ってビーバーとなって動物の世界から“驚きの作戦”を遂行するというストーリーだ。メイベルは、動物の世界で“優しすぎる”王様ビーバーの