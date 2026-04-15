インスタグラム更新フィギュアスケート・アイスダンスの紀平梨花が14日までに自身のインスタグラムを更新。パーティー会場での装いに注目が集まっている。紀平は「A wonderful weekend Happy birthday Tracy」と綴り、中国アイスダンサーのシャオ・ズーシーの誕生日パーティーに参加した様子を公開した。投稿には当日の様子を収めた11枚の写真が添えられ、会場では黒のノースリーブとボトムを合わせた出で立ち。シャオ・ズー