元巨人の江川卓さん（７０）が１４日放送のＢＳフジ「プロ野球レジェン堂」（火曜・後１０時）に出演。自身にまつわる数々の伝説の真実を明かした。ＭＣの徳光和夫さんに「自分のボールはバッターは打てないと思ったことは？」と聞かれた江川さん。作新学院１年時の秋季関東大会１回戦・前橋工戦で４回までノーヒットノーランも５回、頭部に死球を受けて退場し、逆転負けを喫した試合について「連続１０三振（を奪った）の時