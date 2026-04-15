お笑いコンビ「家族チャーハン」が14日、コンビを解散することがわかった。メンバーの大石(33)と江頭(35)が自身のX(旧ツイッター)でそれぞれ発表した。 【写真】上方漫才協会新人賞を獲得して満面の笑みの2人この並びはもう見られない… 家族チャーハンは2023年結成のお笑いコンビ。今年2月からは大石が体調不良であるとして、一時的に活動を休止していた。2024年のM―1グランプリでは準決勝