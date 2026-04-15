ロックバンドのノー・ダウトのギタリスト、トム・デュモント(58)が、若年性パーキンソン病と診断されたことを明かした。1988年から同バンドで活躍するトムは「何年も前から」いくつかの症状を発症していたそうで、困難な日々を送っているものの、現在は「元気」で音楽を演奏することもできるとSNSで明かしている。 【写真】もう娘を認識できない認知症の元夫に妻「一瞬で人生を根こそぎ奪われる」 インスタグ