流通経済大柏の平野万緑「まずやるべきことはやり切った。次はプレミアで」4月4日に開幕した高円宮杯プレミアリーグと全国7地域のプリンスリーグ。ここではリーグ戦で躍動を見せた選手を紹介していきたい。今回はプレミアEAST第2節・流通経済大柏vs横浜FCユースから。開幕戦で前橋育英を相手に2発と好スタートを切った流通経済大柏の10番・MF平野万緑は、2ゴールに絡む活躍を見せて、2-0の勝利の立役者となった。平野にとって強