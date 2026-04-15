ケヴィン・マスカット監督だけが森保監督を勝率でも敗戦率でも上回っている次期日本代表監督を考えるときに、「やはり外国人監督のほうがいいのではないか」という意見があるようだ。サッカーの主流がヨーロッパにあるから、ヨーロッパ生まれの人材のほうがサッカーのトレンドを取り入れやすいのではないか。現地とのコミュニケーションも取りやすいはず。試合も組みやすいのではないか。歴史の重さはまだまだ向こうが上――。