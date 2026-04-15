試合を見守るマイアミのマスケラーノ監督（中央）＝2025年、アトランタ（共同）サッカーの米プロリーグMLSでアルゼンチン代表FWメッシが所属するマイアミは14日、ハビエル・マスケラーノ監督の退任を発表した。個人的な理由で、コーチ陣も全て離れるという。現役時代にバルセロナ（スペイン）でメッシと同僚だったマスケラーノ氏は2024年に就任し、昨季はチームを初優勝に導いた。AP通信によると、バルセロナのアカデミーでメ