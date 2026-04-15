右腕の疲労のため15日間の負傷者リスト（IL）入りしたアストロズの今井達也投手（27）の検査結果が「良好」だったと、米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のチャンドラー・ローム記者が14日（日本時間15日）、自身のXで報じた。ローム記者は今井が通訳を通じ「腕の画像診断の結果は正常で良好だった」と語ったと伝えた。同記者は「チームは今井が投球を再開する前に、彼の腕の筋力を高めようとするだろう」とも記した