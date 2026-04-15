3月末は改編により番組が終わる季節。毎回様々なジャンルの3人（時に4人）が集まり、台本はもちろん進行役もなしでトークする『ボクらの時代』（フジテレビ）や、動物をMCに仕立ててやりたい放題な企画をしていた『人間研究所』（中京テレビ／日本テレビ）など、なんだか他にはない個性的な番組から終わっていく錯覚を覚えてしまう。『有吉ジャポン』もそうだ。番組が始まったのは2012年。タイトルが示すとおり『サンデージャ