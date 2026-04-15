100円ショップのグッズを使った「つっぱり棒活用術」がTikTokに投稿され、動画再生130万件超えの反響を巻き起こしている（14日午後1時時点）。【写真一覧】キッチンのデッドスペースにストック置き場が誕生！ダイソー「つっぱり棒」を使った活用術“プチプラで叶えるカンタン収納”などを公開している、ちいさん（@chi_yurusyuno）が「つっぱり棒ってさ、隠れた収納名人だよね？」と「暮らしがちょっとラクになる方法」を投稿