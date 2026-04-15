イスラエルとレバノンは14日、レバノンの親イラン武装組織「ヒズボラ」の武装解除や停戦に向けた協議を行い、すべての当事者が和平の実現に向けた直接交渉を開始することで合意しました。ワシントンで行われた協議にはイスラエルとレバノンの駐米大使が参加し、アメリカの仲介で行われました。ルビオ国務長官：これは歴史的な会合であり、今後につなげていきたい。恒久的で持続的な平和を築くための枠組みを示すことができればと期