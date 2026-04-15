良品計画は、地域体験型宿泊施設「MUJI BASE KYOTO kiyomizu」を5月20日に開業する。客室はダブルルーム、ツインルーム、バスタブ付のツインルーム、ファミリールームの4タイプ全18室を設ける。室内には無印良品の家具やインテリアを中心に、京都を拠点とするアーティストや京都近郊の作家の作品を配置する。金継ぎや喫茶、朝の銭湯など9種類の地域体験を紹介するマップと無印良品の自分で詰める水のボトル、オリジナルマイバッグ