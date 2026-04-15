京都府南丹市の山林で見つかった遺体は、行方不明だった小学生の安達結希さんだと判明しました。死因は不詳だということです。 南丹市立園部小学校に通う11歳の安達結希さん(11)は、3月23日から行方がわからなくなり、警察が捜索を続けていました。 先月に安達さんの通学用かばんが見つかって以来、有力な手がかりはありませんでしたが、4月12日に安達さんのものとみられる黒色のスニーカーが見つかっていました。