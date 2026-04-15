「神の左」で記憶に残るKO勝利を積み重ねた山中慎介 photo by Kyodo News井上尚弥・中谷潤人へとつながる日本リングのDNAたち24：山中慎介過去の連載リスト〉〉〉100年に及ぶ日本ボクシングを振り返っても、真のKOアーチストと呼べるのは数人しかいない。その数人のひとり、山中慎介（帝拳）の場合。決して力づくとは思えないその一撃、一撃。静かな展開から、白熱の予感を一気に斬り落とし、美しいノックアウト、ノックダウンを