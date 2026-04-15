初回先頭で近本、4回先頭の森下の安打性の打球をアウトに■巨人 4ー3 阪神（14日・甲子園）接戦で好守が光った。巨人の浦田俊輔内野手が14日、甲子園で行われた阪神戦に「1番・二塁」で先発出場。美技を連発して則本昂大投手とチームを救い、「ほんと凄い」「GG決まった」と野球ファンも衝撃を受けている。まずは初回だ。先頭の近本が中前に抜けそうな強烈な打球を飛ばすと、浦田が猛ダッシュで追い付いてダイビングキャッチ。