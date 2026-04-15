星野リゾートが展開する「リゾナーレ熱海」(静岡県熱海市)は7月20日から、漁師の仕事と未利用魚を通して、海の未来を学ぶ「Fisherman's Academy 〜夏休みの自由研究〜」を開催する。本格的な漁体験と学びを通して、未利用魚を深く学ぶ「Fisherman's Academy 〜夏休みの自由研究〜」静岡県は、豊かな森林を源とする河川の流入や沖合を流れる黒潮の影響を受けるなど、恵まれた地形や海象条件から、特色ある多種多様な漁業が発達して