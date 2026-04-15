＜イラスト・ゆりゆ＞「人はなぜ、金に狂い、罪を犯すのか」というキャッチコピーと、ゴッホの絵画にあるタイトルの奇妙な組み合わせに惹（ひ）かれた。川上未映子『黄色い家』上・下（中公文庫・各９２４円）は、主人公の花が、あるニュース記事を見つけるところから物語が始まる。黄美子という名の古い知人が監禁・傷害事件で起訴されたというのだ。そこから封印していた一九九〇年代、十七歳の頃の記憶が鮮やかに甦（よみが