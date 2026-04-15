長坂秀樹さん推奨…制球難解消に効果的な「180度回転投げ」投球においては、着地足（右投げなら左足）を投げる方向に真っすぐ出すのが基本だ。しかし、真っすぐ出しているつもりでも、実際には左右にブレる小学校低学年の選手は多い。神奈川県藤沢市で野球塾「Perfect Pitch and Swing」を運営する長坂秀樹さんは、改善策として“180度回転投げ”ドリルを推奨している。やり方はシンプルだ。選手はセットポジションの姿勢を取