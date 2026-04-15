歌手のクォン・ウンビが、圧巻の美ボディを披露した。4月14日、クォン・ウンビは自身のインスタグラムを更新し、トレーニング中の様子を収めた数枚の写真を投稿した。【写真】クォン・ウンビ、超密着ウェアで浮き出る“ボリューム感”公開された写真の中のクォン・ウンビは、ブラウンのタンクトップとレギンスのセットアップを着用し、トレーニングに励んでいる。ボディラインにフィットするタイトなウェアが見事なくびれとボリュ