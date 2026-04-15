クアラルンプール近郊の大規模なプラスチック廃棄物の不法投棄場所。山のように積み上げられているのは細断されたプラスチック片だ=2026年1月19日、マレーシア・スランゴル州、中崎太郎撮影 全てのプラスチック廃棄物がリサイクルされるわけではない。先進国のプラスチックごみが途上国に運ばれ、現地の環境や住民の健康を脅かしている実態も指摘されている。世界でも有数の廃プラの受け入れ国であるマレーシアで、日本