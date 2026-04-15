全日本プロレスは１５日までに元三冠ヘビー級王者の安齊勇馬が大人気恋愛リアリティ番組の最新作「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン４に参加したことを発表した。同作は、５月１日午後８時から「ＡｍａｚｏｎＰｒｉｍｅＶｉｄｅｏ」でプライム会員向けに独占配信される。「バチェロレッテ・ジャパン」は人気恋愛リアリティ番組「バチェラー・ジャパン」の「男女逆転版」。１人の才色兼備な独身女性（バチェロレッテ）