3月29日に最終回を迎えたTBS系日曜劇場『リブート』の公式インスタグラムが4月14日に更新され、海江田役を演じた酒向芳の撮影秘話が明かされた。【写真】本来は”第2話”で死ぬはずだった海江田投稿では「おかわりリブート」と題し、酒向の役作りについて紹介。「今回は徹底的に嫌われ役に徹しますと宣言していた」という言葉通り、物語の中で強烈な印象を残すキャラクターとして登場した海江田。しかし制作側は第2話の台本制