ABEMAは、4月6日週に視聴された「アニメ週間ランキング」を発表した。春アニメが続々と放送を開始した4月6日週。ABEMAの週間ランキングでは、待望の4th seasonの放送を開始した『Re:ゼロから始める異世界生活』が1位を獲得した。【画像】そのキャラも出たの！？公開された『リゼロ』第4期の場面カット続く2位には『転生したらスライムだった件』、4位には『ようこそ実力至上主義の教室へ』と続々と人気シリーズがランクインし