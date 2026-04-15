お笑いコンビ・ハリセンボンの近藤春菜が１３日、自身のインスタグラムを更新。豪華メンバーで人気音楽グループ・ＸＧのライブに参戦したことを明かした。「ＳＡＩＫＯ！！！！！！！ＳＡＩＫＯ！！！！！！！ＳＡＩＫＯ！！！！！！！」と興奮をつづった春菜は、「ＸＧがこの宇宙に存在してくれてありがとうの気持ち！」と投稿。「ライブが本当に素晴らしくて、楽しすぎて、余韻がすごくて、ずっと幸せ。幸せにしてくれて