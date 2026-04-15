とくに東京23区内で不動産価格が暴騰している。インフレが進み、金利が上がり、世界経済の行方も不透明な今、「こんなに高くなった家を買ってもいいのか」と不安に思っている人も多いだろう。マンションブロガーとして絶大な信頼を集める2LDK氏が今後のマンション価格の動静について解説する。 【画像】新築販売時に大抽選会となった超人気マンション 初の著書『絶対に失敗しないマンション購入の教科書』より抜粋