かつてパンダの餌だった竹が、海の環境整備に使われます。 大阪府岸和田市の漁港で作業しているのは、地元の小学生たち約40人です。コンクリートブロックに竹の枝葉を取り付けてイカの産卵床をつくります。 岸和田市はかつて和歌山県白浜町のアドベンチャーワールドのパンダのために年間約30トンの竹を提供していましたが、パンダがいなくなって竹を伐採する機会が減り、放置竹林が問題となっているということ