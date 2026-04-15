米中閣僚級協議後に記者会見するベセント米財務長官（左）ら＝3月、パリ（共同）【ワシントン共同】ベセント米財務長官は14日、中東情勢の緊迫化で石油の供給が混乱する中で、中国が豊富な石油備蓄を持ちながら買い増しを続けたと主張し「信頼できないパートナーになった」と批判した。ベセント氏は「信頼できない」事態は、近年で3回あったと自説を展開。石油の買い増しに加え、新型コロナウイルス禍での医療用品の買い占めや