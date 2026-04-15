ド迫力のIカップボディを武器にグラビア界で躍進を遂げる「ミスマガジン2022」の麻倉瑞季が、14日発売の『週刊SPA！』内の「表紙の人」＆「美女地図〜私が主人公〜」に登場した。【写真】規格外ボディ・星宮すみれも登場！同誌の表紙＆美女図鑑は麻倉瑞季愛らしいルックスと肉感ボディのギャップがたまらない麻倉が、ちょっとヤンチャな彼女に。あなたの前だけで素をさらけ出す。■麻倉瑞季2002年、長崎県生まれ。2022年に「ミ