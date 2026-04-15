タレントの重盛さと美が１３日、自身のインスタグラムを更新。最新ヘアを公開した。重盛はハサミの絵文字とともに「ＧＯＯＤＢＹＥ」と投稿し、イメチェンを示唆。３日の投稿ではロングだった黒髪を後ろでまとめ、銀フレームのメガネ姿でポーズを決める様子を披露した。この投稿にファンからは「めっっっちゃお姉さん」「どんどん綺麗に可愛くなってる」「惚れるやないかい」「さよならって気になるな」などの声が上がった