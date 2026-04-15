【モデルプレス＝2026/04/15】SixTONESの松村北斗と女優の今田美桜がW主演を務め、9月4日に全国公開する映画『白鳥とコウモリ』より、本編映像初出しとなる特報映像とティザービジュアルが公開。併せて、追加キャスト2人の情報も解禁された。【写真】松村北斗＆今田美桜W主演映画、予測不能なミステリーの幕開け描いた予告◆特報映像＆ティザービジュアル公開今回解禁された特報映像は、容疑者・倉木達郎（三浦友和）の「全部、私