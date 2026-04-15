日本人の伝統的生活感覚「ハレとケとケガレ」 「ケ」とは霊力のこと 日本人の伝統的な世界観を表わす民俗学的な概念に「ハレ」と「ケ」と「ケガレ」があります。 ハレとケは、一般的には「ハレ＝祭りなどの特別な日」「ケ＝普段の日」といった説明がなされています。これも間違いではないのですが、民俗学ではより深い理論モデルを設定しています。 このモデルでは、ケという言葉は、単なる日常ではなく「霊力（超自然的な