「ぶっ飛びアドレス」で今までにない飛びを体験！？ アマチュアゴルファーにおススメは「ぶっ飛びアドレス」 フォロースルーの動きに関してですが、バックスイングがコンパクトなゆえに、フォローサイドでもグリップエンドとクラブヘッドの反転が早めに起こります。アスリート系の技術論だと、両腕が伸びてクラブヘッドが、ターゲット方向に放り出されるようなフォロースルーに