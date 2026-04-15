船を初めて海へ浮かべる儀式「進水式」とは？ 船を海へ送り出す伝統の儀式 新しくつくられた船を初めて海に浮かべる儀式を「進水式」といいます。巨大な船体がゆっくり海へ滑り込み、無事に浮かび上がる瞬間は、造船に携わった人々にとって大きな喜びです。船は完成までに長い期間と多くの工程を要するため、その完成を祝う進水式は古くから特別な行事として受け継がれてきました。 式典では船首にシャンパンボトルをぶつけ