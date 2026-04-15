ラガルドECB総裁ホルムズ海峡再開でも正常化まで数カ月を要する ラガルドECB総裁は米イラン再協議に楽観的な見方を示すも、世界経済にとって重要なのは一時停戦ではなく戦争終結だと語った。 時間との戦いだ、戦争が長期化すればサプライチェーンに影響が出る。ホルムズ海峡が再開されても船舶の往来が正常に戻るまで2カ月～3カ月はかかると見ている。被害を受けたサウジやカタールの施設の再建には数年