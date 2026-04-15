◆米大リーグドジャース―メッツ（１４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１４日（日本時間１５日）、本拠地・メッツ戦に「１番・指名打者」でスタメンに名を連ねた。球団史上４位で、ロサンゼルス移転後では２位となる７５〜７６年のロン・セイを上回る４８試合連続出塁なるか―、第１打席から注目が集まる。先発には山本由伸投手が今季３勝目を期す。この日のメ