【WRC世界ラリー選手権】第4戦 ラリー・クロアチア（4月10日〜12日）【映像】タイヤ破断も大激走（実際の様子）4月12日、WRC（世界ラリー選手権）の第4戦が行われ、トヨタの勝田貴元が日本人史上初の2連勝を飾った。多くのドライバーが路面状況に悩まされたラリーだったが、実は勝田も思わぬアクシデントに見舞われた。今年からホストタウンをアドリア海沿いのリエカに変更したラリー・クロアチア。路面は基本的にターマック（