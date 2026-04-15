アメリカの仲介のもとイスラエルとレバノンの駐米大使が協議を行い、「適切な時期」に和平の実現に向けた直接交渉を開始することで一致しました。アメリカルビオ国務長官「この地域で20〜30年続いてきたヒズボラの影響力を永久に排除する機会です」アメリカ国務省は14日、ワシントンで行われた協議でイスラエルとレバノンが「和平の実現に向け適切な時期に直接交渉を開始することで一致した」と発表しました。両国のハイレベル会