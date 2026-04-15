お笑いコンビ・ナイツの土屋伸之（47）が13日、自身のインスタグラムを更新。以前の投稿で2年間予備校に通い、念願の美術大学に進学したことを報告していた土屋は、改めて進学した大学名を公表した。【写真】「おめでとうございます」「いい笑顔」スーツ姿で爽やかな“晴れ姿”を披露したナイツ土屋土屋は、同日に出演したニッポン放送『高田文夫のラジオビバリー昼ズ』（月〜金 前11：30）にて大学名を初公表。さらにインスタ