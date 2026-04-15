アメリカのトランプ大統領がローマ教皇レオ14世をSNSで罵倒し、波紋が広がっている。【映像】トランプ氏、自分をキリストのように描いた絵ニュース番組『わたしとニュース』では、極めて異例となる大統領の教皇への非難やアメリカ国内の反応について、ハーバード大学医学部准教授の内田舞氏とともに深掘りした。■ローマ教皇への罵倒と相次ぐ批判トランプ氏は12日、SNS上でローマ教皇レオ14世を「犯罪に弱腰で外交は最