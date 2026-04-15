アメリカのトランプ大統領はイタリア紙のインタビューの中で、関係が良好とされてきたメローニ首相について「勇気ある人だと思っていたが、私の考えは間違っていた」と述べました。イタリアのコリエレ・デラ・セラ紙は14日、トランプ大統領への6分間のインタビューの内容を掲載しました。そのなかでトランプ氏は、メローニ首相について「勇気ある人だと思っていたが、私の考えは間違っていた」と述べたということです。メローニ首