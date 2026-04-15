【ニューヨーク共同】14日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比70銭円高ドル安の1ドル＝158円68〜78銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1789〜99ドル、187円29〜39銭。米国とイランの協議再開への期待感から「有事のドル買い」が後退。円買いドル売りが優勢となった。